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Beyaz Gazete
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Almanya, terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verdi!

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK sempatizanları Türkiye aleyhinde yürüyüş yaptı. Örgüt paçavralarını taşıyanlara Alman polisi göz yumdu.

Ekleme: 26.06.2022 - 16:46 Güncelleme: 26.06.2022 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik askeri harekat hazırlığı içerisinde.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye takviye yapmaya başladı, operasyon an meselesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

TSK'nın operasyon hazırlığı terör örgütünü panik içerisine soktu.

Almanya'da terör yürüyüşü
PKK elebaşlarının talimatının ardından Avrupa ülkelerinde yürüyüşler başladı. Bu ülkelerden biri de Almanya oldu.

Düsseldorf şehrinde örgüt paçavralarını taşıyarak yürüyen terör sempatizanları Türkiye aleyhinde sloganlar attı.

PKK'lı teröristlerin kullandığı ayakkabının heykelini yaptıran örgüt sempatizanları yürüyüş boyunca bunu sırtında taşıdı.

Almanya, terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verdi!

Alman polisi görmezden geliyor
Almanya'da PKK paçavrasının açıklması resmi olarak yasaklansa da Alman polisi yürüyüşe göz yumdu.

PKK'nın kimyasal yalanı
PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatında kimyasal silah kullanacağı yalanını meydanlarda söyleyerek Avrupa'da örgüte daha fazla destek sağlanmasını amaçlıyor.
Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...
Almanya, terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verdi!
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