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AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji'den alınan bilgileri paylaşan AFAD; sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Ekleme: 26.06.2022 - 01:49 Güncelleme: 26.06.2022 - 02:02 / Editör: Ozge Selin
AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!
AFAD, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

SON DAKİKA: 26 HAZİRAN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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