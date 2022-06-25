Yargıtay'dan emsal karar! FETÖ'cü şirketler için yolun sonu .

Yargıtay, Naksan Holding'e ait tüm şirketlerin müsaderesine karar verdi. Kararla tüm şirketler Nakıboğlu ailesinden çıktı, devlete geçti. Kararın FETÖ’nün finansörü diğer şirketler için de emsal olması bekleniyor. Öte yandan iflasın eşiğine geldiği 2001 yılında FETÖ'nün yardımıyla olağanüstü bir büyüme yakalayan Dumankaya yöneticilerinin yargılandığı davada karar çıktı. .

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) n önemli finansörlerinden biri olan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Naksan Holding'de müsadere kararı onandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gaziantep'te kurulu Naksan Holding davasında kişiler ve şirketlerle ilgili yerel mahkemenin temyiz başvurusunu sonuçlandırdı. Naksan Holding'e ait tüm şirketlerin müsaderesine karar verdi. Yargıtay'ın kararıyla söz konusu şirketler Nakıboğlu ailesinden çıktı, devletin mülkiyetine geçti.





TAHLİYE YOK



Yapılan inceleme sonucunda Cahit Nakıboğlu, Taner Nakıboğlu ve Emre Nakıboğlu ile ilgili verilen kararların bir kısmı bozuldu. Üç sanıkla ilgili bozma verilen kararlar yerel mahkemede yeniden görüşülecek. Tutuklu sanıkların tahliyelerine yönelik bir karar ise çıkmadı. Yargıtay, Ferhan Nakıboğlu, Cihan Dağcı ve Murat Zar ile ilgili kararları onadı. Böylece tutuksuz yargılanan Ferhan Nakıboğlu da cezaevine gönderilecek. Tutuklu yargılanan Cihan Dağcı ve Murat Zar'ın ise tahliyeleri bekleniyor.





SATIŞLAR HIZLANACAK



Yargıtay'ın kararının ardından TMSF'nin bu şirketlerle ilgili satış süreçlerinin hızlı ilerlemesi bekleniyor. TMSF Naksan Plastik ve Royal Halı'nın mülkiyetinde bulunan ve halı ipliği üretilen BCF1 adlı tesisin ihalesini gelecek hafta yapacak. Naksan Holding'in şirketi Adularya Enerji için ihale ise 5 Temmuz'da gerçekleşecek.





DUMANKAYA'DA DA MAHKEME MÜSADERE KARARI VERDI



İflasın eşiğine geldiği 2001 yılında FETÖ'nün yardımıyla olağanüstü bir büyüme yakalayan Dumankaya yöneticilerinin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında, Dumankaya Holding'in eski sahibi ve ortakları olan Halit Dumankaya ve Uğur Dumankaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'ye ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Dumankaya İnşaat eski Genel Müdürü Abdullah Yazıcı da, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişiler hakkında verilen adli kontrol kararlarının da devam etmesine karar verildi. Dumankaya İnşaat'ın eski Genel Müdürü Veysel Erdoğan Bayoğlu ve Finans Direktörü Fuat Nedim Dölen'in ise beraatine hükmedildi.



KARAR KESİNLEŞİNCE MÜSADERE EDİLECEK



Dumankaya Holding'in de içerisinde bulunduğu 17 şirketin FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerinin odağı haline gelmesi nedeniyle kayyum olarak TMSF'nin atandığı hatırlatılan kararda, bu şirketlerin karar kesinleştiğinde müsaderesine hükmetti. Sabah'ta yer alan habere göre, kayyumun, hüküm kesinleşinceye kadar görevine de devam etmesine karar verdi. Sanıkların, müsaderesine karar verilen şirketler üzerindeki hisseleri dışındaki tüm taşınır-taşınmaz ve banka hesaplarına ait tedbirlerin kaldırılarak sanıklara iade edilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan firari Barış Değer Dumankaya'nın dosyasının ise henüz yakalanamaması nedeniyle ayrılmasına hükmetti. İlk olarak 63 sanığın yargılandığı davada çok sayıda şüphelinin dosyası da hali hazırda tefrik edilmişti.



.