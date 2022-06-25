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Orman yangınlarına müdahalede neden kırmızı madde kullanılıyor?

Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan ve 4 gün sonra söndürülen orman yangınlarında kırmızı su kullanıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında uçaklardan atılan su da aynı renkti. Peki yangın söndürme uçaklarından atılan kırmızı sıvı ne? İçeriğinde neler var, sağlığa ve doğaya zararlı mı? Uzmanlar merak edilen soruyu cevapladı...

Ekleme: 25.06.2022 - 17:29 Güncelleme: 25.06.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Orman yangınlarına müdahalede neden kırmızı madde kullanılıyor?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü. Yangında uçaklarda kullanılan kırmızı renkli herkes tarafından merak ediliyordu. Suyun renginin neden kırmızı olduğu ortaya çıktı.


Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da çıkan yangın, karadan yapılan müdahalenin yanı sıra helikopter ve uçakların gerçekleştirdiği çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın sırasında uçaklardan alevlerin üzerine bırakılan suya kırmızı rengini veren Neuvatec PW82 adlı ürünün, orman yangınlarının geciktirilmesi, durdurulması, söndürülmesi ve soğutulması amacıyla hava araçları için özel olarak geliştirilen bir formülü bulunduğu ve gübre temelli olduğu için yangın sonrasında toprağın beslenmesini de sağladığı belirtildi.


Firmanın yönetim kurulu başkanı Özay İpek, ürünün yüzde 100 Türkiye'den tedarik edilen hammaddelerle Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini söyledi.

'Bütün dünyanın hammadde sıkıntısı yaşadığı bir dönemde bu denli stratejik bir ürünün ülke kaynaklarıyla yapılması tartışmasız çok önemlidir. Tüm dünyada retardant olarak bilinen uzun süreli yangın geciktirici ürünün içeriğinde kullanılan maddelerin amacı suyun kimyasal ve fiziksel olarak yangına müdahalede daha güçlü hale getirilmesidir. Ürünün ana hammaddesi ise normalde gübre olarak da güvenli ve sıklıkla kullanılan bir bileşenden oluşuyor. Doğaya, içme sularına, hayvanlara ve orman yangını ile mücadele eden insanlara bu ürün değdiğinde bir zarar olmaması birinci önceliğimizdi. Ürünü gübre temelli bir hammadde ile hazırladık. Zarar görmüş bitki örtüsünün yeniden doğaya kazandırılmasında faydası var. Ürünün yangın sonrasında toprağın besin maddesini karşılamada yardımcı olmasını amaçladık.'


İpek, ürünün karışımıyla yangın alanına bırakılan suyun havada buharlaşmadan, daha yoğun şekilde alevlerin üzerine indiğine işaret ederek, 'Ürün içerisindeki özel karışımlar ile suyun buharlaşma sıcaklığı çok yüksek derecelere çıkartıldı. Ayrıca suyun ormandaki bitki örtüsüne ulaşacak ve yapışacak ağırlığa, yapışkanlığa sahip olması sağlandı. Kara ekiplerine zaman kazandırıyor ve yardımcı oluyor.' ifadesini kullandı.


Uçaklardan yangın bölgesine bırakılan suya yüzde 15-25 oranında üründen karıştırıldığını anlatan İpek, 'Yangın olan bölgenin etrafına atılarak ürünün geciktirici özelliği ile güvenli bir hat çekilir ve alevler o bölgeye ulaştığında yanma gecikir. Pilotların da su atılan yeri görmesi açısından kırmızı renk önem taşıyor.' dedi.
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