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LGBT Hareketi’nden yeni provokasyon: Gençlik örgütlerinden LGBT’nin çağrısına tepki

İstanbul Valiliği; LGBT Hareketi’nin, bugün Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirilmek istediği etkinliğe izin vermedi. LGBT Hareketi de “onur yürüyüşü” olarak tanımlanan programın bugün Taksim Meydanı’nda yapılacağını duyurdu. Açıklamada; “Valiliğe tanıdığımız müddet doldu!” denildi. Gençlik örgütlerinden LGBT’nin çağrısına tepki geldi.

LGBT Hareketi’nden yeni provokasyon: Gençlik örgütlerinden LGBT’nin çağrısına tepki
Ekleme: 25.06.2022 - 12:30 Güncelleme: 25.06.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
LGBT Hareketi’nden yeni provokasyon: Gençlik örgütlerinden LGBT’nin çağrısına tepki
İstanbul Valiliği; LGBT Hareketi'nin, 26 Haziran'da (bugün) Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirilmek istediği etkinliğe izin vermedi. LGBT Hareketi de "onur yürüyüşü" olarak tanımlanan programın bugün Taksim Meydanı'nda yapılacağını duyurdu. Açıklamada; "Valiliğe tanıdığımız müddet doldu!" denildi.

GENÇLİK DERNEKLERİNDEN AÇIKLAMA

Aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Genç İnsani Yardım Vakfı (İHH), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genç, Genç Öncüler, İUDER İstanbul Üniversitesi İÜ Mezunları Mensupları Derneği ve Genç Hareket'in de bulunduğu sivil toplum örgütleri açıklamada bulundu. Açıklamada; eşcinsellik gibi anormal bir olgunun etrafında inşa ettikleri sahte algılarla insanları kandıran, sönmeye yüz tutmuş saman alevi mesabesindeki sapkın örgütlerin mağduru oynamalarına izin vermeyeceklerini belirterek, "Eşcinselliğin bir sapkınlık olduğu hakikatini psikoloji, biyoloji ve tıp bilimleri başta olmak üzere tüm ilim dallarında anlatmaya, sapkın örgütlerin istismar ettiği çocuklarımıza terapi sağlamaya ve onlarla ilgilenmeye kaldığımız yerden gayretimizi arttırarak devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"17 Haziran Cuma günü Beyazıt'ta gerçekleştirdiğimiz izzetli duruşumuz toplumumuzun geniş kesimlerden destek görmüş ve takdirle karşılanmıştır. Fıtratın yanında olan insaf ehli herkese desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Bilinmelidir ki, varlığını İslam'a borçlu olan bu topraklarda, nesillerimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelemizde Beyazıt bir milat olmuştur."

"Beyazıt'ta beklemedikleri bir tepki ile karşılaşan sapkın örgütler, destekçilerine 26 Haziran Pazar günü Taksim'de yürüyüş çağrısı yapmıştır. Bu çağrıya karşılık, bazı kardeşlerimizin yürüyüşe tepkilerini belirtmek amacıyla aynı gün orada olacaklarını açıkladıklarını görüyoruz. Maalesef bu durum mezkûr örgütlere aradıkları fırsatı sunmuş, akıllarına gelen tüm kurumları -sözüm ona- mağdur oldukları gerekçesiyle tehdit etmişlerdir. Bu tehditlerin hiçbir karşılığı olmadığını Beyazıt Meydanı'nda yakinen görmüş olmakla beraber, eşcinsellik gibi anormal bir olgunun etrafında inşa ettikleri sahte algılarla insanları kandıran, sönmeye yüz tutmuş saman alevi mesabesindeki sapkın örgütlerin mağduru oynamalarına fırsat vermek en çok onların işine gelecektir. Beyazıt'ta ortaya koyduğumuz mutedil davet dilini boşa çıkarmak ve arkasına sığınacakları yeni algılar oluşturabilmek için çaba sarf edenlerin Taksim'de de aynı şeyi yapmaya çalışacakları açıktır. Söz konusu provokasyona alet olmamak ve verdiğimiz haklı mücadelenin lekelenmesine fırsat vermemek adına bizler, 26 Haziran Pazar günü Taksim'de olmayacağız."

"Gerektiğinde, bir kişi olsak bile, ardımıza bakmadan bizim olana sahip çıkacağımızı Beyazıt'ta gösterdik. Bu ruhun harlayıcısı konumunda olan gençlik olarak mücadelemizin fikrî ve ilmî boyutunu ihmal etmeden; eşcinselliğin bir sapkınlık olduğu hakikatini psikoloji, biyoloji ve tıp bilimleri başta olmak üzere tüm ilim dallarında anlatmaya, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki yasağını beyan etmeye, sapkın örgütlerin istismar ettiği çocuklarımıza terapi sağlamaya ve onlarla ilgilenmeye kaldığımız yerden gayretimizi arttırarak devam edeceğiz. Memleketimizdeki her bir fert müsterih olsun, gençlik istikbalini de istiklalini de kimseye kaptıracak değildir!"

İSTANBUL VALİLİĞİ "ONUR YÜRÜYÜŞÜ"NE İZİN VERMEDİ

İstanbul Valiliği, bugün Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirilmek istenen 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne izin vermemişti.

İstanbul Valiliği'nin paylaşılan açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"İl sınırlarımız içerisinde provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, açık yer toplantısına katılacaklarda dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem ve olayların yaşanmaması için söz konusu açık yer toplantısının düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir."
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