İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla bazı metro seferlerinin yapılamayacağı açıklandı. Duyuruyu Metro İstanbul sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılamayacak. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği'nin aldığı karar paylaşıldı.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." denildi.Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan bir diğer açıklama ise, "26 Haziran Pazar günü Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda seferlerimiz 01.00’e kadar uzatılmıştır." denildi.