  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılamayacak

İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla bazı metro seferlerinin yapılamayacağı açıklandı. Duyuruyu Metro İstanbul sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 25.06.2022 - 13:34 Güncelleme: 25.06.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılamayacak
İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılamayacak. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği'nin aldığı karar paylaşıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." denildi.

İstanbulda yarın bazı metro seferleri yapılamayacak

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan bir diğer açıklama ise, "26 Haziran Pazar günü Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda seferlerimiz 01.00’e kadar uzatılmıştır." denildi.
Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
Erdoğan ve Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya'yı görüştü
MİT Yunan istihbaratının Türkiye'deki casusunu yakaladı!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Anadolu gemisi projesinde son aşama
Başkan Erdoğan'ın 2023 adaylığı! Bakan Bozdağ açıkladı: Yasal engel yok.
Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken 'şantaj ve haksız tahrik' detayı
LGBT Hareketi’nden yeni provokasyon: Gençlik örgütlerinden LGBT’nin çağrısına tepki
Asgari ücret Temmuz zammı için yeni gelişme: Asgari ücrete ara zam için kritik kabine toplantısı!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Marmaris yangın bölgesinde konuşuyor
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!
Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! PKK'nın tuzağı imha edildi
Biden'a talimat listesi: Merhaba de 2 dakika konuş sonra otur
Mankene yavru aslan, iş adamına kapan yavrusu! Kod adı: 'Karne hediyesi' Şebeke çökertildi
Bayraktar AKINCI B'den tam isabet! Testi başarı ile geçti
Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'te 4 bin 500 hektar alan zarar gördü
Putin, küresel ekonomik kriz için Batı’yı suçladı
FETÖ’nün Poyrazköy kumpasında ara karar
'AKM'de protesto' iddiasına yalanlama
BDDK'nın yeni adımı sonrası dolarda düşüş!
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz ve Ege tepkisi: Samimiyetsizlik örneğidir
TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme

Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!