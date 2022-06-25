HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gönderilen e-posta da "HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Saatçioğlu Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum..." şeklinde ihbarda bulundu.SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞİhbarda adı geçen Muhammet Cihad Saatçioğlu isimli 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu olduğu, 2021 yılında "Saatçioğlu" olan soy ismini mahkeme kararı ile "Cemre " olarak değiştirdiği ortaya çıktı.TERÖRİSTLERLE KOL KOLAGönderilen fotoğraflar incelendiğinde, Muhammed Cihad Cemre'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu belirlendi.ÇUKUR BARİKAT OLAYLARINDA EN ÖN SAFTAMuhammed Cihad Cemre ilgili açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, ayrıca 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.GÖZALTINA ALINDIMuhammed Cihad Cemre'nin yurt dışı giriş çıkış kayıtları kontrol edildiğinde Doğu ve Güneydoğu illerimizde bulunan sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİMuhammet Mücahit Saatçioğlu, Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Muhammet Mücahit Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.