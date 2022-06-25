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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumundan bulunan HDP'den Milletvekili olan Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu, Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmış İBB’de çalıştığını beyan etmişti. Hüda Kaya’nın oğlu soyadını değiştirirken Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre’yi gözaltına aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!
Ekleme: 25.06.2022 - 10:30 Güncelleme: 25.06.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gönderilen e-posta da "HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Saatçioğlu Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum..." şeklinde ihbarda bulundu.

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

İhbarda adı geçen Muhammet Cihad Saatçioğlu isimli 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu olduğu, 2021 yılında "Saatçioğlu" olan soy ismini mahkeme kararı ile "Cemre " olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERLE KOL KOLA

Gönderilen fotoğraflar incelendiğinde, Muhammed Cihad Cemre'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu belirlendi.

ÇUKUR BARİKAT OLAYLARINDA EN ÖN SAFTA

Muhammed Cihad Cemre ilgili açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, ayrıca 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Muhammed Cihad Cemre'nin yurt dışı giriş çıkış kayıtları kontrol edildiğinde Doğu ve Güneydoğu illerimizde bulunan sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ

Muhammet Mücahit Saatçioğlu, Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Muhammet Mücahit Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.
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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!
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