Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! PKK'nın tuzağı imha edildi

Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü, Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgüt mensupları, içerisinde bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.BOMBA İMHA EDİLDİBahse konu bomba yüklü kamyon tespit edilerek bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi.Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon kontrollü bir şekilde imha edildi.