Bingöl'de PKK terör örgütünün kullandığı 4 sığınak imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 4 sığınak ve 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.4 SIĞINAK İMHA EDİLDİJandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi. Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.