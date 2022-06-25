Bingöl'de PKK terör örgütünün kullandığı 4 sığınak imha edildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 4 sığınak ve 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
4 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi. Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.
4 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi. Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.