Biden'a talimat listesi: Merhaba de 2 dakika konuş sonra otur

Son dönemde kameralar karşısında yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray tarafından basın toplantısı öncesi hazırlanan talimat listesi kameralara yakalandı. Yaşlılığı demans hastalığı iddiaları nedeniyle seçim sürecinde ABD Başkanlığını liyakatı tartışılan Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuştu. 79 yaşındaki Biden’ın konuşması sırasında istemsizce çevirdiği kağıtta, “otur, kalk, konuş” gibi en basit talimatların bile yer aldığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde boşluğa elini uzatıp selamlaşmayı beklediği görüntülerin kameralara yansıması sonrası, Biden’ın ekibinin bu yola başvurduğu düşünülüyor.BAŞTAN SONA LİSTELEDİLERKağıtta sırasıyla, “Roosevelt Odası’na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin. SEN oturacaksın. Basın mensupları gelecek. Sen 2 dakika brifing vereceksin. Basın mensupları odadan çıkacak. Liz Schuler’e SEN bir soru soracaksın. SEN katılımcılara teşekkür edeceksin” talimatları yer alıyor. Daha önce de konuşacağı konuları ve isimleri unuttuğu için toplantıya kopya kağıdıyla çıkan Biden’ın talimat kağıdıyla ilgili Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.