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Başkan Erdoğan 'Gerekirse idam bile tartışılmalı' demişti! Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ormanları yakanlara yönelik cezaların artırılmasını gündeme getirmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bozdağ, "Çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımız somutlaşınca Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna sunacağız." dedi. Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden aday olmasının yasal olduğunu bir kez daha belirtti.

Ekleme: 25.06.2022 - 23:50 Güncelleme: 25.06.2022 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan 'Gerekirse idam bile tartışılmalı' demişti! Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Marmaris'teki orman yangını sonrası cezaların artırılmasına yönelik tartışmaları değerlendirdi. Bozdağ, orman yakmanın cezasının 10 yıldan başladığını, bir üst sınırı olmadığını söyledi. Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı, 'Çalışmalara başladık.' dedi. Bozdağ, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde 2'nci kez Cumhurbaşkanı adayı olacağını, bu nedenle adaylığının önünde bir engel olmadığını da söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN 2023'TE ADAY OLMASI UYGUNDUR'

Bozdağ, muhalefetin Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı yönündeki çıkışlarını değerlendirdi.

Başkan Erdoğan 'Gerekirse idam bile tartışılmalı' demişti! Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi!

Bozdağ, şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasaya da yasaya da uygundur. Bunun pek çok nedeni var. Bir defa 2014'te yapılan seçim parlamenter sistem içinde yapılmıştır. İki, sembolik Cumhurbaşkanı seçimidir. Üç, sorunsuz seçimdir. Yürütme organı olmayan Cumhurbaşkanlığı seçimidir.

2014 ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimine dair maddeler yeniden yazıldı, madde tamamen yazıldı. Aday gösterme şartlarında değişiklik oldu. Önceden partisi ile ilişkisi kesiliyordu. 2014'te Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanlıktan ayrıldı. Cumhurbaşkanı o zaman yürütme organı değildi. Seçim usulü de değişti. Vekil sayısı 600 oldu.

Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılıyor. Cumhurbaşkanı şu an devletin başıdır. Yürütmenin başıdır. Cumhurbaşkanlığı statüsü tamamen değişmiştir.

2018'de yapılan seçim yürütme organı olan, devletin başı olan Cumhurbaşkanı seçimidir.

2017 Anayasa değişiminin yürürlük maddesi olan 18. maddede, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle ilgili olan maddelerde, takvimin ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer diyor.

Başkan Erdoğan 'Gerekirse idam bile tartışılmalı' demişti! Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi!

2023 ERDOĞAN'IN İKİNCİ SEÇİMİ OLACAKTIR

Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi, statüsü ve değişikliklerin yürürlüğe ne zaman girecek? İlk seçimde. İlk seçim 24 Haziran 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanımız ilk defa 2018'de Cumhurbaşkanı seçildi. 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimi olacaktır. Yürürlüğü açıkça yazıyor.'
Başkan Erdoğan 'Gerekirse idam bile tartışılmalı' demişti! Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi!
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