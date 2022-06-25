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Avrupa kurbağaların soyunu kurutuyor!

Avrupa ülkelerinin kurbağa bacağını yemeklerde sıklıkla kullanmasının türün neslini tehlikeye attığı açıklandı. Almanya’nın dünyadaki en büyük kurbağa bacağı ithalatçısı olduğu belirtilen çalışmada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin her yıl yaklaşık 4 bin 70 ton kurbağa bacağı ithal ettiği, bunun da 200 milyona yakın kurbağanın öldürülmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Ekleme: 25.06.2022 - 20:54 Güncelleme: 25.06.2022 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Avrupa kurbağaların soyunu kurutuyor!
Almanya merkezli Pro Wildlife ve kar amacı gütmeyen Fransız sivil toplum kuruluşu Robin des Bois, Avrupa'da sıklıkla tüketilen kurbağa bacağının Asya ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerindeki kurbağa popülasyonları üzerinde büyük etkisi olduğunu duyurdu. Avrupa'da artan kurbağa bacağı sayısının artmasının “yok olma üzerinde domino etkisi” oluşturduğu belirtilen araştırmada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin her yıl yaklaşık 4 bin 70 ton kurbağa bacağı ithal ettiği, bunun da 200 milyona yakın kurbağanın öldürülmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Avrupa kurbağaların soyunu kurutuyor!

İTHALATTA YARIŞ HALİNDELER
Gastronomisinde sıklıkla kurbağa bacağını kullanan Fransa'nın 2020 yılında 40 milyon dolarlık ithalatında bulunduğu belirtilen verilerde, Almanya'nın ise Fransa'yı geride bırakarak 90 milyon dolarlık kurbağa bacağı ithal ettiği belirtildi. Çalışmanın verilerinde ise Almanya'nın dünyanın en büyük kurbağa bacağı tüketicisi yaptığı ve kurbağa neslini tehlikeye attığının altı çizildi.

KORUMA ALTINDA DEĞİLLER
Yeni bir raporda, iki vahşi yaşamı koruma örgütü, “AB pazarı için kurbağa stoklarının on yıllardır devam eden aşırı kullanımının, yaban kurbağası popülasyonları üzerinde dramatik sonuçları olduğu” konusunda uyardı. Kurbağa türlerinin büyük çoğunluğu, “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” (CITES) tarafından korunmuyor.
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