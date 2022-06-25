Alanyalı Milli Sporcu dünya rekoru kırdı

19-26 Haziran tarihleri arasında Çekya'da düzenlenen 'SU-DS Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası' tamamlandı. Şampiyonaya katılan Alanyalı Milli Sporcu Dilara Çevik 1 dünya rekoru, 4 altın ve 4 gümüş madalya ile pazar günü Alanya'ya dönüyor.Milli Sporcumuz Dilara Çevik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "19-26 Haziran tarihleri arasında Çekya'da düzenlenen 'SU-DS Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası'nı tamamladık. Gülle atmada 5.74 ile dünya rekorumu geliştirerek altın madalya kazandım. Bununla birlikte 100 metre koşu, 800 metre yürüme ve cirit atmada altın madalya, 200 metre, 400 metre, 800 metre koşularında ve disk atmada gümüş madalya kazandım. Şampiyonada toplamda 4 altın ve 4 gümüş madalya ile ülkemi temsil etmenin gururunu yaşamaktayım. Ayrıca Türkiye Milli Takımı olarak dünya şampiyonu olmanın ve bayrağımızı en üste çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi