  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zelenskiy'den 'aday ülke' sevinci: 30 yıl bekledik bu bir zaferdir

Brüksel’deki, AB Liderler Zirvesi’nde, Ukrayna ve Moldova’ya, “Aday ülke” statüsü verilmesi kararıyla ilgili mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu anı 30 yıl boyunca beklediklerini söyledi.

Ekleme: 24.06.2022 - 12:21 Güncelleme: 24.06.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den 'aday ülke' sevinci: 30 yıl bekledik bu bir zaferdirAvrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin bugün Brüksel'de gerçekleştirdiği zirvede bu yönde başvurusu bulunan Ukrayna ve Moldova'ya “Aday ülke” statüsü verilmesi kararlaştırıldı.

Ukrayna tarafından sevinçle karşılanan karar sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de oturuma internet üzerinden bağlantı ile katıldı.

AB ülkesi liderlerine kararla ilgili duygularını anlatan Zelenskiy, “Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik şuanda özgürlüğümüzü ve birliğimizi koruma yeteneğimizi sınayan Rus saldırıları bağlamında atılabilecek en büyük adımdır. Zirvedeki tüm Avrupa liderlerine teşekkür ederiz. Ellerinde silahlarıyla Ukrayna'yı savunan kahramanlarımıza, Avrupa'nın özgürlüğünü savunan herkese teşekkürler. Avrupa'nın yeni tarihini mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz” dedi.

“120 gün, 30 yıl bekledik”
Zelenskiy bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamaya devam etti.

Twitter hesabından başka bir paylaşım yapan Zelenskiy, “Avrupa liderlerinin Ukrayna'ya aday ülke statüsü verme kararını takdir ediyorum. Charles Michel (Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı), Ursula von der Leyen (Avrupa Komisyonu Başkanı) ve Avrupa liderlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geç saatlerde bir başka sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir görüntülü mesaj daha paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarını sürdürdüğü 120 günü ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını işaret ederek, “Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de. Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik” şeklinde konuştu.
Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!
Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı!
Yunanistan'ın Girit planı: 190 milyon euroluk fon!
Dünyanın en büyüğü Marmaris'te! Muhalefet görmezden geliyor!
Enflasyonla mücadelede net mesaj! Bakan Nebati rakamı açıkladı!
Helikopter yok diyorlar bu bir yalan. Bakan Soylu ve Kirişci yangın bölgesinde...
Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler!
Eczacıbaşı Holding çalışanlarına veda! Gözyaşları sel oldu!
Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başlıyor!
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Marmaris'te son durum! Bakan Kirişçi'den açıklama: ''Sıkıntı büyük ölçüde giderildi!''
Milyon dolarlık Twitch vurgunu!
Kuşadası'nda CHP rantı!
Susturucu ve krokiler ortaya çıktı! İranlı suikast timinin kanlı planı çökertildi!
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!
Kılıçdaroğlu 'moral bozma' mesaisinde!
Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Marmaris için devlet-millet el ele!
Memura yüzde 40 zam!

Memura yüzde 40 zam!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!