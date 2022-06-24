Yemek siparişi hayatını kurtardı. Çalışanlar notu görünce...

ABD'nin New York eyaletinde kaçırılan bir kadın yemek siparişi içine bir yardım mesajı ekledikten sonra kurtarıldı. Kafedeki çalışanlar mesaj kutusunda 'lütfen polisi arayın' emrini aldıklarında şok oldular ve ne yapacaklarını bilemediler ancak mal sahibi, güvende olmak için polisi aramanın en iyisi olacağına karar verdi.CBS New York'a konuşan kafe çalışanı şunları söyledi:'İnsanlar normalde 'Onu arabamın önüne bırakabilir misin? Siparişimde fazladan şurup alabilir miyim? mesajları gönderiyorlar ama asla böyle bir şey değil.'Kafenin sahibi ise şunları kaydetti:'Mesaj geldi, çalışanlar okudu ve ne yapmaları gerektiğini öğrenmek için eşimi aradılar. Eşim ise onlara polisi arayalım, risk alamayız dedi.'Çalışanlar daha sonra siparişi hazırlayıp gönderdiler ve ertesi güne kadar bir polis memurundan bir telefon gelene kadar başka bir şey yapmadılar. Ertesi gün kafeyi bir dedektif aradı ve kızın güvende olduğunu söyledi. Ayrıca kafenin Facebook sayfasında bir güncelleme yayınlandı ve şöyle yazıldı: 'Bu sabah saat 5 civarında bir kız beş saatlik bir rehine durumundan kurtarıldı. Bu yüzden çok mutluyuz.'