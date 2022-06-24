Yalanda sınır tanımayan CHP medyasında bugün! Emine Erdoğan iftiraları böyle çöktü!

İstanbul Taksim'deki AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) dün akşam Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Lazgi Dans Performansı sahnelendi.Program Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Sayın Saida Mirziyoyeva'nın 40 dakika geç katılması nedeniyle geç başladı. Bu duruma salondaki seyirciler tepki gösterdi. Ancak CHP medyası Cumhuriyet, BirGün, T24, Onedio, halkTV okuyucularına 'Emine Erdoğan yuhalandı' yalanıyla servis etti.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise bu duruma tepki gösterdi ve olayın aslını Twitter'dan paylaştı.CHP'nin fonladığı medya yine yalan haberde başrolde. Bu kez hedeflerinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan var. Emine Erdoğan, dün akşam AKM'de sergilenen bir dans performansı için mesaj yolladı. Salondaki seyirciler ise performansın geç başlaması nedeniyle yuhalayarak duruma tepki gösterdi. CHP'nin fonladığı Cumhuriyet, BirGün, T24, Onedio, halkTV ise 'AKM'de seyirciler mesajı okunan Emine Erdoğan'ı yuhaladı' şeklinde servis etti.Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misabah Demircan ise Twitter hesabıncan CHP medyasının yalanını çökertti ve şunları yazdı: AKM'de Lazgi Dans Performansı programın direktörü yüzünden geç başladı seyirci yuhaladı! CHP medyası 'Emine Erdoğan …Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından @akmistanbul'da, muhteşem bir Lazgi Dans Performansı sahnelendi. Performans, maalesef bir#Gecikme'yle başladı. Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Sayın Saida Mirziyoyeva, programa yaklaşık 40 dakika geç iştirak edebildi. Bu nedenle istenmeyen bir #gecikme yaşandı. @akmistanbul 'da bulunan izleyiciler bu nedenle rahatsız oldular.Gösterinin geç başlamasına ilişkin seyircinin alkış tepkisini, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'a yönelik diye lanse edilmesi akla izana uymadığı gibi çarpıtma ve yalan haberciliğin başka bir örneği olmuştur.Elde olmayan nedenlerle yaşanan #gecikme nedeniyle izleyicilerin yüce gönlüne sığınıyoruz. Gösterilen haklı tepkiyi, bilinçli olarak yanlış yorumlayan, kişiler ve kurumlarla ilişkilendirenleri kınıyor, insafa davet ediyoruz.