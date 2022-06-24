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Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!

Adana Ceyhan'da bulunan "Çukurova 1" ve " Çukurova 2" sahalarında bulunan petrol yer altından çıkarılmaya başlandı. Daha önce yabancıların "petrol yok" diyerek kapattığı kuyularda bulunan petrolün en kaliteli cins olduğu öğrenildi. Vanadan akan petrol ilk kez görüntülendi.

Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!
Ekleme: 24.06.2022 - 15:45 Güncelleme: 24.06.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı
'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu.

Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!

Bin 350 metrede bulunan petrollerden 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!

HALK HEYECAN İÇİNDE

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor.

Yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.

BAŞKA KUYULAR DA AÇILDI

Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken 'Mud-Pit' havuzunun da kurulduğu görüldü.

Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!

YABANCI ARAŞTIRMACILAR PETROL YOK DİYEREK KAPATTI

Öte yandan 1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve 'Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine 'Burada petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü.

Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.
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