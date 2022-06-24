Rusya' dan vatandaşlarına uyarı! ''Yunanistan'da güvende değilsiniz!''

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, Rusya dışına seyahat eden Rusları da olumsuz etkiliyor.Özellikle Batılı ülkelerde başlayan Rus karşıtlığı, son olarak Yunanistan'da da ortaya çıktı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Rus vatandaşlarının güvende olmadığına dair açıklama yaptı.Açıklamada, Yunan yetkililerin Rusya karşıtı söylemlerine dikkat çekilirken, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığı ve Rus haber kaynaklarının engellendiği vurgulandı.Dışişleri Bakanlığı olayların bir Rus çocuğun dövülmesine kadar vardığını açıkladı.Yunanistan'da Rusya vatandaşlarına karşı aşağılama ve saldırganlıkla ilgili şikayetlerin arttığının altı çizildi.Rus vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmaları tavsiye edildi.