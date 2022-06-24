Putin, küresel ekonomik kriz için Batı’yı suçladı

Ukrayna'da savaş devam ederken, Batı yaptırımlarının etkisini azaltmanın yollarını arıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri ile sanal zirvede buluştu. Rus liderin hedefinde Batı verdi.Batı'nın kendi hataları için tüm dünyayı suçladığını belirtti. Bu bencil eylemlerin küresel ekonomide krize yol açtığını söyledi."ÜRETİM, LOJİSTİK VE YATIRIM HALKALARI PARÇALANDI""Uluslararası finans sisteminin sarsıldığını, üretim, lojistik ve yatırım halkalarının parçalandığını" vurgulayan Putin, gıda, enerji ve ham madde fiyatlarında artışın özellikle Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu devletlerinin gelişimini etkilediğini söyledi.Buna Ukrayna'daki savaşın neden olmadığını savunan Putin, şöyle konuştu:"ÜRÜN VE HİZMETLERE KÜRESEL ÇAPTA TALEP AZALDI""Enflasyonda keskin artış dün yaşanmadı. Bu, G7 ülkelerinin birkaç yıldaki sorumsuz makroekonomik politikası, kontrolsüz emisyon ve teminatsız borçların birikmesinin sonucudur. Tüm bu süreçler, pandeminin başlamasıyla hızlandı. Bu dönemde, ürün ve hizmetlere küresel çapta hem arz hem de talep büyük ölçüde azaldı."Gıda piyasalarının dengesinin "ciddi" şekilde bozulduğuna dikkati çeken Putin, tahıl fiyatlarındaki artışın gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilediğini anlattı."UKRAYNA'DAN TAHILIN ÇIKARILMASINI ENGELLEMEDİK"Putin, "Ukrayna tahılının Karadeniz'deki limanlar üzerinden sevkiyatının durdurulmasıyla ilgili histeri, yapay şekilde şişiriliyor." diyerek Ukrayna tahılının dünya tahıl pazarındaki sorunları çözebilecek miktarda olmadığını söyledi.Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasını engellemediklerini ifade eden Putin, "Ukrayna askerleri, limanları ve yakındaki suları mayınlardan temizlerse, Rusya, tahıl yüklü gemilerin uluslararası sulara serbest şekilde çıkışını sağlamaya hazır." dedi.