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Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocunun, 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Zanlı, mahkemeye katılmadı.

Ekleme: 24.06.2022 - 15:06 Güncelleme: 24.06.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kargo şirketi çalışanı evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları Mimsin Şirintepe Mahallesi'ndeki evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdı.

Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

Gözaltına alındı
Falaka görüntülerini de kayıt altına alan Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi.

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T., gözaltına alındı.

'Görüntüler rıza ile çekildi'
Erkan T., emniyetteki ifadesinde, “10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler, kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim.” dedi.

Eşi şikayetçi olmadı
Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin de ifadesine başvuruldu.

H.T. ise ifadesinde, “Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim.” diye konuştu.

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Serbest kaldı
Diğer kadınlar ise şikayet için başvuruda bulunmadı.

Adliyeye sevk edilen Erkan T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kamu davası açıldı
Soruşturma kapmasında Erkan T. hakkında, eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Erkan T.'nin yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya katılmadılar
Davanın ilk duruşmasına sanık Erkan T. ile müşteki eşi katılmadı.

Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile eksiklerin de giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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