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O paylaşımın üzerinden 5 yıl geçti! İyi ki varsın Eren!

Beş yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken teröristler tarafından açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün, sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017’de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medyada binlerce kişi yeniden 'İyi ki varsın Eren' dedi.

Ekleme: 24.06.2022 - 14:07 Güncelleme: 24.06.2022 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
O paylaşımın üzerinden 5 yıl geçti! İyi ki varsın Eren!
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarının erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün vefat etmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

Sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden sosyal medyanın gündemi oldu.

O paylaşımın üzerinden 5 yıl geçti! İyi ki varsın Eren!

Sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.

O paylaşımın üzerinden 5 yıl geçti! İyi ki varsın Eren!
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