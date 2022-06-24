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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 6 SİHA daha envantere giriyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 adet Bayraktar TB2’nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandığını SİHA’ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınmasının planlandığını açıkladı.

Ekleme: 24.06.2022 - 15:58 Güncelleme: 24.06.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 6 SİHA daha envantere giriyor!MSB'den yapılan açıklamada, 'Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların Temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır' denildi.

MSB duyurdu! 6 SİHA daha envantere giriyor!


MSB duyurdu! 6 SİHA daha envantere giriyor!
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