MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.ÖTE YANDAN GRİ KATEGORİDEN DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİSiirt Pervari Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik olarak Jandarma ve Emniyetin müştereken İHA, Hava Kuvvetleri Destekli icra edilen Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.ARANANLAR LİSTESİNE BİR ÇİZİK DAHAEtkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan , Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADITeröristin etkisiz hale getirilmesi ile, 31 Mayıs 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanı yerde kalmadı.