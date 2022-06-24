Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanacak! Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler!

İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye'nin önemli din âlimlerinden olan Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Ustaosmanoğlu, dün gece 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı, gece hastaneden alınarak Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü.Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri ve öğrencileri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evinin de yer aldığı külliyeye akın etti. Türkiye'nin dört bir yanında gelenler nedeniyle eve çıkan sokaklar araçlarla dolup taştı. Sokaklar araç trafiğine kapatılırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenleri sabah saatlerine kadar evin önünde bekledi.Ustaosmanoğlu'nun evinin yanında bulunan, adının verildiği Mahmud Efendi Camisi'nde tüm gün Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi bugün Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ustaosmanoğlu'nun naaşının, Sakızağacı Şehitliği'nde bulunan şeyhi Ali Haydar Efendi'nin kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, 'Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdi, büyük bir liderdi, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu' dedi.Vefat haberinin ardından sosyal medyada #MahmutEfendiHazretleri etiketi altında binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Çok sayıda isim de taziye mesajı yayımladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan, manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet; İslam âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaati'ne başsağlığı diliyorum.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Allah'tan geldik yine O'na döneceğiz. Değeri âlim, hoca, fazıl ve veli insan Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekânı cennet olsun.Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yapan Mahmut Ustaosmanoğlu, görevi boyunca sevilen sayılan bir isim oldu.Mahmut Ustaosmanoğlu, yazdığı onlarca eserle İslam dinine hizmet etti. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.