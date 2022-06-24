Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını ile mücadele sürüyor.Olayın başladığı ilk günden beri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahada incelemelerde bulunuyor.Bakan Soylu, Vahit Kirişci ile bugünkü duruma dair bilgilendirime yaptı.Süleyman Soylu, Ormanlar doğanındır, içerisine girip biraz piknik yapayım diyen kişilerin, sigarasını alıp buranın yakılmasına neden olan kişilerin değildir. Ormanlık alana giriş yasaklarımız hala devam ediyor. Bu işlerden canı yanan bir vatandaş olarak söylüyorum. Özellikle orman konusundaki cezalar artırılmalı.İdam konusu çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağza hoş gelmiyor ama başka bir şey var.. Bu kadar sorumsuzluğun da güçlü bir cezası olmalıdır. ' ifadelerini kullandı.