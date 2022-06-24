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Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''

Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Süleyman Soylu, yangına neden olan kişileri hedef alarak "Bu kadar sorumsuzluğun da güçlü bir cezası olmalıdır" dedi.

Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''
Ekleme: 24.06.2022 - 13:23 Güncelleme: 24.06.2022 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını ile mücadele sürüyor.

Olayın başladığı ilk günden beri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahada incelemelerde bulunuyor.

Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''

Bakan Soylu, Vahit Kirişci ile bugünkü duruma dair bilgilendirime yaptı.

Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''

'Ormanlık alanlara giriş yasaklarımız hala devam ediyor'

Süleyman Soylu, Ormanlar doğanındır, içerisine girip biraz piknik yapayım diyen kişilerin, sigarasını alıp buranın yakılmasına neden olan kişilerin değildir. Ormanlık alana giriş yasaklarımız hala devam ediyor. Bu işlerden canı yanan bir vatandaş olarak söylüyorum. Özellikle orman konusundaki cezalar artırılmalı.

Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''

'Bu kadar sorumsuzluğun güçlü bir cezası olmalı'

İdam konusu çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağza hoş gelmiyor ama başka bir şey var.. Bu kadar sorumsuzluğun da güçlü bir cezası olmalıdır. ' ifadelerini kullandı.

Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''

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