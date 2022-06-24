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Hindistan'da sel felaketi! Son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde korkunç bir sel felaketi meydana geldi. Yerel afet yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekleme: 24.06.2022 - 23:12 Güncelleme: 24.06.2022 - 23:12 / Editör: Ozge Selin
Yerel afet yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eyalette nisandan beri 3 bin 510 köyde 3,3 milyondan fazla insanın etkilendiği sel ve heyelanlar nedeniyle toplam can kaybı bugün itibarıyla 117'ye ulaştı.

Açıklamada, sadece son 24 saatte eyalette 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, sele ilişkin durumu havadan haritalamak ve erişilemeyecek alanlara yardım malzemeleri göndermek için Cachar bölgesine iki insansız hava aracının konuşlandırıldığını açıkladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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