Helikopter yok diyorlar bu bir yalan. Bakan Soylu ve Kirişci yangın bölgesinde...

Marmaris'te yangın bölgesinden açıklama yapan Bakan Soylu, muhalefetin 'helikopter yok' yalanına "Sadece siyaset ve boş lakırdı derdinde olanlar var. Yalanla uğraşamıyoruz bir yalan metre icat edilse Türkiye’de afetle ilgili Türkiye birinci olur. Bir partinin genel başkan yardımcısı buraya gelip burada helikopter yok demek bir yalandır. İkinci büyük yalan riskin nerede olduğunu bilmeden zihnimizle milletle ve bu büyük mücadeleyle dalga geçip, emeklere bir gram saygı göstermemek herhalde siyaset kurumuna yakışmaz. Bir milletvekiline yalan söylemek yakışamaz. Allah'tan korkun kuldan utanın" şeklinde cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın bölgesinde açıklamada bulundu.Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;Bu afetle ilgili en önemli mesele orman teşkilatımız çok kısa bir sürede müdahale etti.Daha geniş alanlara yayılmasını engelledi.Bir bölge var, havadan karadan etrafı çevriliyor.Sadece siyaset ve boş lakırdı derdinde olanlar var. Yalanla uğraşamıyoruz bir yalan metre icat edilse Türkiye’de afetle ilgili Türkiye birinci olur.Bir partinin genel başkan yardımcısı buraya gelip burada helikopter yok demek bir yalandır.İkinci büyük yalan riskin nerede olduğunu bilmeden zihnimizle milletle ve bu büyük mücadeleyle dalga geçip, emeklere bir gram saygı göstermemek herhalde siyaset kurumuna yakışmaz.Bir milletvekiline yalan söylemek yakışamaz. Allah'tan korkun kuldan utanın.