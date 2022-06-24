  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6'ıncı Yargı Paketi ile noterlere gayrimenkul satışı yetkisinin önü açıldı. Buna göre artık alım satım işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde de yapılabilecek. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak ve ücret tarifesinde gösterilecek.

Ekleme: 24.06.2022 - 14:49 Güncelleme: 24.06.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!
TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 6'ıncı Yargı Paketi olarak bilinen, Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kabul edilen kanunda gayrimenkul satışlarına yönelik dikkat çeken bir detay da yer aldı.

Kanunla; noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.

Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek.

Teklifle noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek.

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

500 LİRADAN AZ 4 BİN TL'DEN FAZLA OLMAYACAK

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak, bu işlemler için ayrıca noter harcı alınmayacak.

Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak ve ücret tarifesinde gösterilecek.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar! ''Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız''!
Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''
Yalanda sınır tanımayan CHP medyasında bugün! Emine Erdoğan iftiraları böyle çöktü!
Başkan Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı! ' Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulundu'
Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı!
Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...
Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!
Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''
Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı!
Yunanistan'ın Girit planı: 190 milyon euroluk fon!
Dünyanın en büyüğü Marmaris'te! Muhalefet görmezden geliyor!
Enflasyonla mücadelede net mesaj! Bakan Nebati rakamı açıkladı!
Helikopter yok diyorlar bu bir yalan. Bakan Soylu ve Kirişci yangın bölgesinde...
Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler!
Eczacıbaşı Holding çalışanlarına veda! Gözyaşları sel oldu!
Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başlıyor!
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Memura yüzde 40 zam!

Memura yüzde 40 zam!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!