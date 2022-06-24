Enflasyonla mücadelede net mesaj! Bakan Nebati rakamı açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Nureddin Nebati, enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunu belirterek, fiyat artışlarıyla ilgili gerekli adımların atıldığını duyurdu.'TÜRKİYE BÜYÜME BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR'Uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini güncelliyor. Türkiye büyüme başarısını sürdürüyor. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde ülkemiz, üretim, ihracat, istihdam ve makine-teçhizat yatırımlarında dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Kredi derecelendirme kuruluşları, küresel çapta büyüme verilerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye'ninkini ise yukarı yönlü revize ediyor.İstihdam sayısı 30.4 milyon kişi oldu. Türkiye, Nisan 2020'den bu yana ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi.Enflasyonla mücadele önceliğimiz. Fiyat artışlarıyla ilgili gerekli adımları atıyoruz.Gelire Endekli Senet (GES)'e yoğun talep gösterildiğini belirten Bakan Nebati, '83.816 bireysel yatırımcı 6.6 milyar TL'lik talep gösterdi. ' dedi.