Eczacıbaşı Holding çalışanlarına veda! Gözyaşları sel oldu!
Tarihler 9 Haziran'ı gösterdiğinde İtalya'da korkunç bir olay yaşandı. Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopterin düştüğü ortaya çıktı. Helikopterde bulunan; Arif Cez, İlker Uçak, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil'in cesetlerine ulaşıldı. Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için bugün Yalova'da tören yapıldı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın da katıldığı törende gözyaşları sel olup aktı
Acı olay İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda yaşanmıştı… 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri, gece saatlerinde THY'nin uçağıyla gece saatlerinde Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi.
İTALYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA ÖLMÜŞLERDİ...
Eczacıbaşı Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazeleri, sabah saatlerinde tören için Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasına getirildi.
ECZACIBAŞI ÇALIŞANLARINA VEDA...
Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise memleketi Adana'ya gönderildi. Kenar'ın cenazesi, Adana'da kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Yalova'da düzenlenen törene, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu üyeleri, hayatını kaybeden çalışanların yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Altuğ Erbil, Arif Cez ve İlker Uçak'ın yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
'ONLARI HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'
Törende konuşan Bülent Eczacıbaşı, 'Altuğ'a, Arif'e, İlker'e ve Serhat'a bugün veda ediyor olmak; bizlere sonsuz acı veriyor. Arkadaşlarımızın 4'ü de ideal birer aile babası, örnek yönetici, örnek çalışma arkadaşıydılar. Kuruluşlarına yıllarca başarı ve özveriyle hizmet ettiler, değer kattılar.
Arkadaşlarının sevgisini ve yöneticilerinin takdirini kazandılar. Ne yazık ki; feci bir kaza onları aramızdan ayırdı.
Bazen kaderin bizi baş başa bıraktığı böylesine büyük acılar karşısında ne yazık ki boynumuzu bükmekten başka çaremiz kalmıyor.
Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız.
Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun' dedi.
Tören Kuran-ı Kerim okunmasının ve helallik alınmasının ardından sona erdi.