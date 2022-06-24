DW' nin iğrenç yayınına tepki! ''Ahlaksızlığı normalleştiren yaklaşım kabul edilemez!''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DW Türkçe'nin kadınları aşağılayan ve toplumun ahlaki değerlerine 'saldırı' niteliği taşıyan haberine çok sert tepki gösterdi. Bakan Derya Yanık, içeriğin engellenmesi için kurumlara gerekli başvuruların yapıldığını aktararak, "Ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası" sözlerini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe'nin sosyal medyada büyük tepki çeken haberiyle ilgili harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.' açıklamasında bulundu.DW Türkçe'nin provokatif ve toplumun değerlerine saldırı niteliği taşıyan haberiyle ilgili Bakan Derya Yanık şunları söyledi:DW Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.