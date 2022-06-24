Dünyanın en büyüğü Marmaris'te! Muhalefet görmezden geliyor!

Türkiye' Marmaris'teki yangını anbean takip ederken muhalefetten uçak yalanları peş peşe gelmişti.Orman yangınlarına müdahale etmek için Türkiye'nin helikopter ve uçak filosunun olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu 'Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya' demişti.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Marmaris'teki dün çıkan yangınla ilgili akla ziyan açıklamalarda bulunarak'yine uçak yok, yine hazırlık yok' ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürlüğü ise Marmaris'teki yangınla ilgili olarak son bilgileri paylaşarak bir nevi Akşener'in sözlerini çürütüp 'An itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor.20 Helikopter 14 Uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde!' dedi.İlçede salı akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken Dalaman Havalimanı'nda uçak ve helikopter yoğunluğu yaşanıyor.