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Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun şüphelileri yakalandı

Diyarbakır'da müşterilerden topladıkları yüklü miktarda altın ve dövizle kayıplara karışan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Adana ve Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 24.06.2022 - 21:05 Güncelleme: 24.06.2022 - 21:06 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun şüphelileri yakalandıDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuyu işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasıyla, kayıplara karıştı.

Kuyumcuya ulaşamayan mağdurlar şikayetçi oldu

Dün akşam saatlerinde kuyumculara telefonla ulaşamayan müşterileri, kapalı olan kuyumcunun önüne geldi. Kuyumculara ulaşamayan 65 kişi, polise giderek, mağdur olduklarını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

22 milyon 750 bin 200 lira zarara uğradılar

22 milyon 750 bin 200 TL tutarında zarara uğratıldığı tespit edilen mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır’dan gittiklerini tespit etti.

Adana ve Osmaniye polisiyle ortaklaşa çalışma yürütüldü.

6 şüpheli yakalandı

DHA'nın haberine göre, C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye’de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana’nın Pozantı ilçesinde, 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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