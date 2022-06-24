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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz ve Ege tepkisi: Samimiyetsizlik örneğidir

Dışişleri Bakanlığı, 23-24 Haziran 2022 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlar hakkında açıklama yaptı. AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezlerini meşrulaştırmaya çalışmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye her zaman uluslararası hukuktan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumunu sürdürmesine rağmen, ülkemizin bu yaklaşımına kasıtlı gerginlik ve tırmandırma stratejisiyle yanıt verilmesi tam bir samimiyetsizlik örneğidir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz ve Ege tepkisi: Samimiyetsizlik örneğidir
Ekleme: 24.06.2022 - 19:18 Güncelleme: 24.06.2022 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz ve Ege tepkisi: Samimiyetsizlik örneğidir
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu AB'nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır.

"AB'NİN YUNANİSTAN'IN HUKUKA AYKIRI EYLEMLERİNE SESSİZ KALMASI TAM BİR GARABETTİR"

AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Aynı şekilde AB'nin, Yunanistan'ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalması tam bir garabettir. Bu kararlar, meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi, bölgesel istikrara da zarar vermektedir.

"SAMİMİYETSİZLİK ÖRNEĞİDİR"

Türkiye her zaman uluslararası hukuktan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumunu sürdürmesine rağmen, ülkemizin bu yaklaşımına kasıtlı gerginlik ve tırmandırma stratejisiyle yanıt verilmesi tam bir samimiyetsizlik örneğidir.

AB artık, Türkiye'nin üyelik süreci ve ülkemizle işbirliğinden sağlanacak yararları, Yunanistan ve GKRY'nin dar görüşlü, hukuksuz ve maksimalist iddialarına rehin ve feda etmemesi gerektiğini idrak etmelidir. AB'nin kendi genel çıkarları da esasen bunu gerektirmektedir.

Öte yandan Zirve de, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü tanınmasından ve Gürcistan'a da AB üyeliği perspektifi verilmesinden memnuniyet duyulmaktadır.

Bununla birlikte, hâlihazırda aday ülke statüsünde bulunan Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin halen başlatılmaması yadırganmaktadır. Bosna-Hersek'e de bir an evvel adaylık statüsü verilmesinin Balkanlar dahil geniş Avrupa coğrafyasının yararına olacağı düşünülmektedir.

Türkiye, AB'nin tüm aday ülkelerle samimi angajmana girmesi ve katılım süreçlerinin liyakat temelinde ilerletilmesi gerektiğine inanmaktadır."
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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz ve Ege tepkisi: Samimiyetsizlik örneğidir
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