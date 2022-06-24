  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan S.A.'nın suçunu itiraf etti. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin titiz çalışması sonucu 3 bin 832 şüpheli ve araç sorgulayarak olayı aydınlattı. Güvenlik birimleri tarafından gözaltına alınan S.A., ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylerken yangını sigara izmariti ile çıkardığını aktardı.

Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Ekleme: 24.06.2022 - 09:25 Güncelleme: 24.06.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Muğla'nın Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi Bordübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran günü saat 19:45 sıralarında yangın çıktığının bildirilmesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, olayın sabotaj olup olmadığıyla ilgili olarak çalışma başlattı.

Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!

3832 ŞÜPHELİ VE ARAÇ SORGULANDI

Emniyet ve Jandarma ekiplerince yangın bölgesinde bulunan işletmeler ile 2 otel ve 2 kamp alanına ait güvenlik kameraları, bölgede bulunan fotokapanlar, kameralar ile PTS kayıtları incelenirken, toplam 3 bin 832 şüpheli ve araç da sorgulandı.

Yangın bölgesinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yangının Hisarönü Mahallesi Saklı koy mevkiinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine , olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada 3 adet araç lastiği yakılmış halde bulunurken, yangının başlangıç olarak değerlendirildiği noktada terkedilmiş bir motosiklet bulundu.

Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!

YANGIN NOKTASINA YAKIN NOKTADA KONUMU ÇIKTI

Motosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motor sahibinin S.A. olduğu ve 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsa ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibariyle kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamazken, şüpheliye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede yangın öncesinde yangın çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak facebook hesabında mal, mülk davası ile ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiği tespit edildi.

Yangın çıkış saati itibariyle firari olan şüphelinin yakalanması için, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek özel ekiple oluşturudu ve yangın başlangıç noktasında incelemeler başlatıldı.

Şüphelinin adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek bölge haritası ayrıntılı analiz edilerek kaçma istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları titizlikle çıkartıldı ve arama alanı daraltıldı.

Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!

BENZİN DOLU PET ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli, Marmaris İlçesi Hisarönü mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkiinde ormanlık alan içerisinde yatar vaziyette sarhoş olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: İşte Marmaris'teki orman yangınını çıkaran sabotajcı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Şüphelinin yakalandığı bölgede ağaçlık alanda içinde benzin olduğu değerlendirilen iki tane beş litrelik pet ele geçirildi.

İZMARİTLE YANGIN ÇIKARMIŞ

Şüphelinin yapılan ilk sorgusunda ailesi ile ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atmak sureti ile yangını çıkarttığını, kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini beyan ederek, itirafta bulundu.
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!
Kılıçdaroğlu 'moral bozma' mesaisinde!
Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Marmaris için devlet-millet el ele!
Son sözleri ortaya çıktı! Şehit olmadan önce annesini aramış!
Ağaçları katleden İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'u yeşille buluşturduk
İşte Türkiye'nin ciğerlerini yakan vatan haini: Çok sayıda suç kaydı çıktı
ABD'den 'Tahıl Krizi' açıklaması! Kilit ülke Türkiye
“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım! Gelişmiş füze sistemlerini de içeriyor...
6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek
AB'den, Ukrayna ve Moldova için yeni karar
Peş peşe memur zammı emekli ve asgari ücret açıklamaları! Bakan Nebati oran verdi
Konya’da Merve Küçüktekin’e kimyasal maddeyle dehşeti yaşatmıştı! İlçeye geliş nedeni ortaya çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır.
BDDK'dan konut kredisi kararı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama
CHP'li belediye 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı.Tepkiler çığ gibi!
Memura yüzde 40 zam!

Memura yüzde 40 zam!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!