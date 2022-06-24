Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!

Muğla'nın Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi Bordübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran günü saat 19:45 sıralarında yangın çıktığının bildirilmesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, olayın sabotaj olup olmadığıyla ilgili olarak çalışma başlattı.Emniyet ve Jandarma ekiplerince yangın bölgesinde bulunan işletmeler ile 2 otel ve 2 kamp alanına ait güvenlik kameraları, bölgede bulunan fotokapanlar, kameralar ile PTS kayıtları incelenirken, toplam 3 bin 832 şüpheli ve araç da sorgulandı.Yangın bölgesinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yangının Hisarönü Mahallesi Saklı koy mevkiinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine , olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada 3 adet araç lastiği yakılmış halde bulunurken, yangının başlangıç olarak değerlendirildiği noktada terkedilmiş bir motosiklet bulundu.Motosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motor sahibinin S.A. olduğu ve 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsa ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibariyle kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamazken, şüpheliye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede yangın öncesinde yangın çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak facebook hesabında mal, mülk davası ile ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiği tespit edildi.Yangın çıkış saati itibariyle firari olan şüphelinin yakalanması için, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek özel ekiple oluşturudu ve yangın başlangıç noktasında incelemeler başlatıldı.Şüphelinin adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek bölge haritası ayrıntılı analiz edilerek kaçma istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları titizlikle çıkartıldı ve arama alanı daraltıldı.Şüpheli, Marmaris İlçesi Hisarönü mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkiinde ormanlık alan içerisinde yatar vaziyette sarhoş olarak yakalanarak gözaltına alındı.Son dakika: İşte Marmaris'teki orman yangınını çıkaran sabotajcı! İlk ifadesi ortaya çıktıŞüphelinin yakalandığı bölgede ağaçlık alanda içinde benzin olduğu değerlendirilen iki tane beş litrelik pet ele geçirildi.Şüphelinin yapılan ilk sorgusunda ailesi ile ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atmak sureti ile yangını çıkarttığını, kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini beyan ederek, itirafta bulundu.