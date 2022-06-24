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Cep telefonu Yaypel'den Sorulur!

2006 yılında GSM sektöründeki markalara software update (kök yazılım) yüklenmesi gereken donanım araçları, yazılımlarını ve bu işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan bilgiyi sağlamak amacıyla kurulan Yaypel, hali hazırda Türkiye’nin en iyi teknoloji hizmetini veriyor.

Ekleme: 24.06.2022 - 15:04 Güncelleme: 24.06.2022 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Cep telefonu Yaypel'den Sorulur!
Türk insanının teknolojiye olan ilgisi bu alanda devasa bir sektör yarattı. Özellikle cep telefonlarının hayatımızın merkezine oturması ve nerdeyse 24 saat elimizden düşürmememiz, bu konuda hizmet veren şirketlere ihtiyacı arttırdı.

İstanbul Ümraniye'de yıllardır teknoloji ve bilişim mağazası olarak hizmet veren Yaypel Elektronik de bunlardan biri…

2006 yılında GSM sektöründeki markalara software update (kök yazılım) yüklenmesi gereken donanım araçları, yazılımlarını ve bu işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan bilgiyi sağlamak amacıyla kurulan firma, hali hazırda Türkiye'nin en iyi teknoloji hizmetini veriyor.

Fenomen ve sanatçıların tercihi Yaypel Elektronik…

Firma sahibi Özgür Okyay, 2012 yılına kadar GSM sektöründeki birçok ünlü markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlendiklerini aktarıyor.

Günümüzde ise özellikle cep telefonu ve aksesuarları üzerine en yaygın satış ağına sahip firmalardan biri…

Firmanın aynı zamanda genel müdürü olan Okyay, bütün cihazların bakımını, onarımını ve satışını yaptıklarını vurguluyor.

“Rakiplerimizden bizi ayıran en büyük özelliğimiz, işimize duyduğumuz saygı ve hassasiyet olmuştur” diyen Okyay, özellikle satış ve satış sonrası hizmet kalitelerini bir üst seviyeye çıkardıklarını anlattı.

Aynı zamanda Apple ürünlerinde veri kurtarma ve koruma garantisi sağladıklarını da belirten Okyay, bu sayede birçok fenomen ve sanatçıya teknoloji konusunda hizmet verdiklerini söyledi.
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