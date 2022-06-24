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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar! ''Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız''!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Bilgin asgari ücrete zam yapılacak mı? sorusuna da yanıt verdi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar! ''Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız''!
Ekleme: 24.06.2022 - 16:20 Güncelleme: 24.06.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar! ''Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız''!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları:

Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Çalışanların alın terini koruyan devlettir. Temmuz'dan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar! ''Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız''!

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.
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