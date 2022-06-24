Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...

ABD Başkanı Joe Biden kameralar önünde yaptığı gafları ile sık sık gündeme gelirken bu kez bir kopya listesi ile yakalandı. Kurmaylarının verdiği talimat listesi ile gündeme bomba gibi düştü: Oturacaksın, 2 dakika konuşacaksın, çıkacaksın...

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle yaptığı toplantıda tuttuğu kağıt dikkatlerden kaçmadı. Biden'ın yeni bir gafa imza atmasını engellemek isteyen kurmayları tarafından hazırlanan talimat listesi hazırladı.Dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda elinde tuttuğu kağıt parçasında çeşitli talimatlar yer alıyordu. Biden2ın yanlışlıkla ters çevirmesi ile görülen kağıtta ABD Başkanı'nın yapması gerekenler tek tek sıralanmıştı.Biden'a verilen talimat listesi şu şekilde;Roosevelt Odası'na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.– SEN oturacaksın.– Basın mensupları gelecek.– Sen 2 dakika brifing vereceksin.– Basın mensupları odadan çıkacak.– Liz Schuler'e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz sanal olarak toplantıya katılacak)– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.– SEN odadan çıkacaksın.Beyaz Saray yönetimi ve Biden bu talimatlar ile ilgili bir açıklama yapmadı.