  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...

ABD Başkanı Joe Biden kameralar önünde yaptığı gafları ile sık sık gündeme gelirken bu kez bir kopya listesi ile yakalandı. Kurmaylarının verdiği talimat listesi ile gündeme bomba gibi düştü: Oturacaksın, 2 dakika konuşacaksın, çıkacaksın...

Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...
Ekleme: 24.06.2022 - 14:42 Güncelleme: 24.06.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle yaptığı toplantıda tuttuğu kağıt dikkatlerden kaçmadı. Biden'ın yeni bir gafa imza atmasını engellemek isteyen kurmayları tarafından hazırlanan talimat listesi hazırladı.

Dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda elinde tuttuğu kağıt parçasında çeşitli talimatlar yer alıyordu. Biden2ın yanlışlıkla ters çevirmesi ile görülen kağıtta ABD Başkanı'nın yapması gerekenler tek tek sıralanmıştı.

Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...

Biden'a verilen talimat listesi şu şekilde;

Roosevelt Odası'na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

– SEN oturacaksın.

– Basın mensupları gelecek.

– Sen 2 dakika brifing vereceksin.

– Basın mensupları odadan çıkacak.

– Liz Schuler'e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz sanal olarak toplantıya katılacak)

– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.

– SEN odadan çıkacaksın.

Beyaz Saray yönetimi ve Biden bu talimatlar ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar! ''Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız''!
Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''
Yalanda sınır tanımayan CHP medyasında bugün! Emine Erdoğan iftiraları böyle çöktü!
Başkan Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı! ' Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulundu'
Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı!
Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...
Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!
Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''
Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı!
Yunanistan'ın Girit planı: 190 milyon euroluk fon!
Dünyanın en büyüğü Marmaris'te! Muhalefet görmezden geliyor!
Enflasyonla mücadelede net mesaj! Bakan Nebati rakamı açıkladı!
Helikopter yok diyorlar bu bir yalan. Bakan Soylu ve Kirişci yangın bölgesinde...
Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler!
Eczacıbaşı Holding çalışanlarına veda! Gözyaşları sel oldu!
Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başlıyor!
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Memura yüzde 40 zam!

Memura yüzde 40 zam!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!