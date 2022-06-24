Başkan Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde önemli açıklamalarda bulunuyor!

Başkan Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Burada bütün ekiplerimize can hıraş çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.Yangın kontrol altına alındı.Yangında can kaynımız yok.Ayrıntılar geliyor...