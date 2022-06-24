Başkan Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde önemli açıklamalarda bulunuyor!
Başkan Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Burada bütün ekiplerimize can hıraş çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.
Yangın kontrol altına alındı.
Yangında can kaynımız yok.
Ayrıntılar geliyor...