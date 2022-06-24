Bakan Kirişçi' den çiftçilere müjde! Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, '24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Kirişci, '24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsaldestekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.