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Bakan Derya Yanık tarih verdi: 4 milyon hane yararlanacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Yanık, “2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız” açıklamasını yaptı. Pınar Gültekin davasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı…

Ekleme: 24.06.2022 - 17:08 Güncelleme: 24.06.2022 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Derya Yanık tarih verdi: 4 milyon hane yararlanacak!
Sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine kadar birçok soruya cevap veren Bakan Yakın, şu ifadeleri kullandı: ''2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız.

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacağı açıklandı. Doğalgazda yardımlarımız 450-1150 lira arasında değişiyor.

Bakan Derya Yanık tarih verdi: 4 milyon hane yararlanacak!

Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokulan ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettik. Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz''

'TASARLAMA OLDUĞU ÇOK AÇIK'

Öte yandan Tartışılan Pınar Gültekin kararını 'şaşkınlıkla karşıladıklarını' söyleyen Bakan Yanık, ''Tasarlama olduğu çok açıkken, haksız tahrik indirimi veremezsiniz'' dedi. Yanık, kararın toplumun adalet duygusu zedelendiğini de sözlerine ekledi.
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