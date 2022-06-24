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Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!

İsveç'in göbeğinde terör örgütü YPG/PKK propagandası yapılmıştı. Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığı skandal sonrası başlatılan soruşturmadan da skandal çıktı.

Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!
Ekleme: 24.06.2022 - 14:23 Güncelleme: 24.06.2022 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!
İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı. Soruşturmadan ayrı bir skandal çıktı...

Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!

DELİL YETERSİZLİĞİ!

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Stockholm Belediyesinin söz konusu olay hakkında yaptığı suç duyurusunu inceleyen polis, delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı tamamladı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, 17 Haziran'da projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!

OLAY DOĞRULANMIŞTI

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a bilgi veren polis, olayı doğrulamıştı. Tepkilerin ardından Stockholm Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
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