  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ağaçları katleden İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'u yeşille buluşturduk

Çırağan ve Emirgan Korusundaki ağaçları katleden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi Şenliği'nde konuştu. İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada "İstanbul'u yeşille buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Ağaçları katleden İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'u yeşille buluşturduk
Ekleme: 24.06.2022 - 00:50 Güncelleme: 24.06.2022 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
Ağaçları katleden İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'u yeşille buluşturduk
İBB, 23 Haziran 2019'da yapılan İstanbul seçimlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da 'Demokrasi Şenliği' düzenledi.

Şenlikte konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u yeşille buluşturduk" açıklaması dikkat çekti.

AĞAÇLARI KATLETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesi' üzerindeki ağaçları 'hasta' bahanesiyle katletmişti.

Yine aynı İBB, daha sonrasında Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı katletti. İmamoğlu'nun bu tutarsız sözleri de sosyal medyada tepki topladı.
Ağaçları katleden İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'u yeşille buluşturduk
İşte Türkiye'nin ciğerlerini yakan vatan haini: Çok sayıda suç kaydı çıktı
ABD'den 'Tahıl Krizi' açıklaması! Kilit ülke Türkiye
“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım! Gelişmiş füze sistemlerini de içeriyor...
6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek
AB'den, Ukrayna ve Moldova için yeni karar
Peş peşe memur zammı emekli ve asgari ücret açıklamaları! Bakan Nebati oran verdi
Konya’da Merve Küçüktekin’e kimyasal maddeyle dehşeti yaşatmıştı! İlçeye geliş nedeni ortaya çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır.
BDDK'dan konut kredisi kararı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama
CHP'li belediye 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı.Tepkiler çığ gibi!
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...
Dünya gıda kriziyle boğuşurken, Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor
Yargıtay'ın 'askeri öğrenciler' kararına destek veren CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya Nedim Şener'den tepki: Bir kere de şehitlerin yanında olun
Mahrem imamlardan şok itiraf! Liste oluşturuluyor!
İYİ Parti'ye katılan eski tekvandocu İrem Yaman'ın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını silmek oldu
Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

İzmir'de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü

İzmir'de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!