Yunan kaşınıyor! Miço'dan skandal sözler!

Türiye'ye 8 kilometre mesafedeki 'Keçi Adası'nı adeta cephaneliğe döndüren Yunanistan'dan provokatif adımlar gelmeye devam ediyor. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın' açıklamalarının ardından gerilim tırmanmıştı. Miçotakis provokatif sözlerine bir yenisini ekledi.Capital adlı Yunan televizyon kanalından Spyros Dimitrelis'e konuşan Miçotakis yine Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.Miçotakis, Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan adalar başta olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihlallerini unutarak Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarında Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de yayılmacılıkla suçladı.ABD ile ilişkilerin stratejik derinliğine vurgu yaparak 'Ülke tarihin doğru tarafında yer almalıdır. Milli çıkarlar bunu gerektiriyor' ifadelerini kullandı.Miçotakis, Yunanistan'ın 'Avrupa Birliği ve ABD gibi kendilerini destekleyen müttefiklere' sahip olduklarını dile getirdi.Avrupa'nın kayıtsız şartsız Yunanistan'ı desteklediğini ifade eden Miçotakis, skandal ifadelere başvurarak 'Herkes, Türkiye'nin aşırı retoriğinin sınırı aştığını anlıyor. Bu durum Türkiye'yi hiçbir yere götürmez' dedi.