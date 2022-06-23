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Yunan kaşınıyor! Miço'dan skandal sözler!

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis ABD Kongresi'ndeki haddi aşan açıklamaları gerilimi tırmandırmış, Başkan Erdoğan'dan sert tepki gelmişti. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya dönük provokatif politikalarını uluslararası platformlarda da sürdüren Miçotakis, yeni bir skandala daha imza attı.

Yunan kaşınıyor! Miço'dan skandal sözler!
Ekleme: 23.06.2022 - 11:37 Güncelleme: 23.06.2022 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Yunan kaşınıyor! Miço'dan skandal sözler!
Türiye'ye 8 kilometre mesafedeki 'Keçi Adası'nı adeta cephaneliğe döndüren Yunanistan'dan provokatif adımlar gelmeye devam ediyor. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın' açıklamalarının ardından gerilim tırmanmıştı. Miçotakis provokatif sözlerine bir yenisini ekledi.

Yunan kaşınıyor! Miço'dan skandal sözler!



Capital adlı Yunan televizyon kanalından Spyros Dimitrelis'e konuşan Miçotakis yine Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.

Miçotakis, Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan adalar başta olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihlallerini unutarak Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarında Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de yayılmacılıkla suçladı.


Yunan kaşınıyor! Miço'dan skandal sözler!

ABD ile ilişkilerin stratejik derinliğine vurgu yaparak 'Ülke tarihin doğru tarafında yer almalıdır. Milli çıkarlar bunu gerektiriyor' ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Yunanistan'ın 'Avrupa Birliği ve ABD gibi kendilerini destekleyen müttefiklere' sahip olduklarını dile getirdi.

Yunan kaşınıyor! Miço'dan skandal sözler!

Avrupa'nın kayıtsız şartsız Yunanistan'ı desteklediğini ifade eden Miçotakis, skandal ifadelere başvurarak 'Herkes, Türkiye'nin aşırı retoriğinin sınırı aştığını anlıyor. Bu durum Türkiye'yi hiçbir yere götürmez' dedi.
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