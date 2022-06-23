Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli ürünler kullanılarak oluşturulan uçtan uca 5G şebekesi üzerinden ticari 5G telefonlar aracılığıyla çeşitli 5G arama ve veri aktarımı senaryolarının test edildiğini belirterek, piyasaya yerli ve milli 5G ürün arz edeceklerini söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yerli ve milli ürünler kullanılarak oluşturulan uçtan uca 5G şebekesi üzerinden 5G arama ve veri aktarımı senaryolarının test edildiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 5G'nin milli güvenlik açısından son derece önemli olduğunun farkında olduklarını, bu nedenle millilik oranını oldukça önemsediklerini ifade etti.Bilgiyi üretmeden, üretilen bilgiyi bir ürüne dönüştürmeden ve bu ürünü dünyaya pazarlayamadan ne gelişmenin ne de kalkınmanın mümkün olmadığını söyleyen BakanKaraismailoğlu, 'Başka ülkelerin teknolojilerini kullanmak, artık ülke kaynakları ve çıkarları açısından sürdürülebilir değil. Altyapı projelerinden tüm dünyaya mühendislik ihraç eden konuma ulaşan bizler, aynı başarıyı haberleşme alanında da elde etmek için dur durak bilmiyoruz. Bu çalışmalarımızda bilgi teknolojileri sektörümüzün geleceğini üç başlık altında ele alıyoruz; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bilişim sektörünü bu üç fazda başarıya ulaştırabilirsek Türkiye, hem cari açığını kapatmada hem de ihracatta büyük bir mesafe kat edecek. Elektronik haberleşme sektöründe 'yerli ve milli üretim ekosistemi' geliştirmek için 2017 yılında Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ni kurduk. O günden beri sürekli geliştirdiğimiz Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi bugün 160'tan fazla firmayı ve 8 binden fazla çalışanı bünyesinde barındıran büyük bir organizasyona dönüştü. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi yerli üretim ekosistemi için önemli bir pozisyona ulaştı' ifadelerini kullandı.Bilişimle ilgili her türlü yatırımı stratejik olarak hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 'Özellikle 5G teknolojilerinin geliştirilmesi, hükümetimizce en üst düzeyde sahiplenildi. Bu kapsamda HTK üyesi firmalarımız ile Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ni geliştirdik. Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerli ve milli üretim çalışmalarının en önemli ayaklarından biri ülkemizin en önemli teknoloji firmalarının görev aldığı projemizin ilk fazı Mart 2021'de tamamlandı. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G şebeke yönetim ve operasyonel yazılımları ve 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirildi. Yerli ve milli ürünler kullanılarak oluşturulan uçtan uca 5G şebekesi üzerinden ticari 5G telefonlar aracılığıyla çeşitli 5G arama ve veri aktarımı senaryoları test edildi.Mevcut ticari 4.5G mobil şebekelere bağlanabilen yerli ve milli 5G baz istasyonları üzerinden çeşitli demo gösterimleri yapıldı. Projemizde önemli görevleri yürüten 10 firmanın bir araya gelerek Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ şirketini kurmaları bu kapsamdaki değerli sonuçlardan biri oldu. Bu şirket, proje kapsamında geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşma faaliyetlerinin tek elden yürütmesinin yanı sıra sektördeki iş birliğini, güç birliğini de temsil ediyor. Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ ile bir Türk firmasının telekomünikasyon alanında Ericsson, Huawei, Nokia gibi firmalar ile küresel ölçekte rekabet etmesini amaçlıyoruz' diye konuştu.Piyasada rekabet edebilecek 5G ürünleri üreteceklerini belirten Karaismailoğlu, 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin sonraki fazlarında az önce saydığı ürünlerin daha yüksek kapasiteli ve gelişmiş versiyonlarını üreteceğiz. Örneğin 5G baz istasyonu için ilk fazda 8 katmanlı radyo ünitesi geliştirilmiş iken sonraki fazlarda 64 katmanlı5G teknolojisine geçerken yerlilik ve millilik ilkelerine azami derecede özen göstereceklerini söyleyen Karaismailoğlu şu ifadelere yer verdi: 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin sonraki fazlarını desteklemesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Ülkemizde 5G'ye azami ölçüde yerli ve millî şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz. Bunun yerli ve milli ürünlerimizle yapılabilmesi için üretici firmalarımıza önemli görevler düşüyor. Öte yandan, 5G'ye geçişin başarılı olabilmesi için kullanıcı terminali tarafından da gerekli dönüşüm sağlanmalıdır. Bunu da yakından takip ediyoruz.'5G'nin milli güvenlik açısından da öneminin yüksek olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, '5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, ülkemizin milli güvenliği açısından da öncelikli konular arasında görüyoruz. Bakanlığımız, 4.5G ihalesinde belirlediğimiz 'yerlilik yükümlülükleri' ile sektöre yönelik önemli bir vizyon çizmiştir. 4.5G'nin ilk yatırım döneminde yüzde 1 olan yerlilik oranının 2020-2021 yatırım dönemi itibarıyla yüzde 33'leri geçtiğini görüyoruz. Ancak bu oranı yeterli bulmuyoruz, öncelikle yüzde 45'lik yerlilik hedefinin işletmecilerce yerine getirilmesini bekliyoruz. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesi de temel önceliğimizdir. 5G'ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik önemli adımları attık. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.Bakanlık olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Karaismailoğlu şu ifadeleri kaydetti: 'Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 172 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımızla milli gerimize 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmayı hedefliyoruz. Bugünden 2053 yılına kadar gerçekleştireceğimiz toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımıyla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire de 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Bakanlık olarak ülke menfaatlerimizi gözeterek hem ulaşım hem de iletişim sektörlerinin gelişmesi için gereken her türlü çalışmanın gereğini yapmaya devam edeceğiz.'