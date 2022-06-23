Yargıtay'ın 'askeri öğrenciler' kararına destek veren CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya Nedim Şener'den tepki: Bir kere de şehitlerin yanında olun

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan askeri öğrencilere sosyal medya hesabından destek verdi. Söz konusu karardan 'umut verici' diye söz eden CHP'li Karaca'ya gazeteci Nedim Şener'den tepki geldi. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karaca'ya "Bir kere de, FETÖ darbe girişimine karşı duran, milletvekilliği yaptığınız TBMM’yi kapanmaktan kurtaran bu aziz milletin; bu uğurda can veren 252 şehit ve 2.193 gazinin yanında durun." sözleriyle seslendi.

Yargıtay, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay'ın kararının ardından Silivri Cezaevi'nden tahliyeler başladı.'UMUT VERİCİ BİR GELİŞME'Yargıtay'ın tahliye kararını CHP başta olmak üzere muhalefet kanadı sevinçle karşıladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca güne umut verici bir gelişmeyle başladıklarını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:'Ben buradan tahliye olan askeri öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Biliyorsunuz bu olayın başından beri genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu askeri öğrenciler konusunda oldukça net bir duruş sergiledi. Askeri öğrencilerin cezalandırılmasının hukuka ve adalete sığmadığını ifade etmiştik. Bu gelişmenin olmasını hukuk ve adalet adına umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.'NEDİM ŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİGülizar Biçer Karaca'nın bu paylaşımına gazeteci Nedim Şener'den sert tepki geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şener, CHP'li Karaca'ya şu sözlerle seslendi:'Bir kere de, FETÖ darbe girişimine karşı duran, milletvekilliği yaptığınız TBMM'yi kapanmaktan kurtaran bu aziz milletin; bu uğurda can veren 252 şehit ve 2.193 gazinin yanında durun.'