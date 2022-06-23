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Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...
Ekleme: 23.06.2022 - 17:09 Güncelleme: 23.06.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Lapid, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Lapid ve ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...

DİPLOMATİK TEMSİL DÜZEYİ BÜYÜKELÇİ SEVİYESİNE ÇIKIYOR
Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini belirterek 'Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanlıklarımız arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık.' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile güvenlik konusunda iş birliği içinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:
'Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid ile yakın temas halindeydik. Kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı sürekli gerçekleşti, Devlet Başkanı Sayın Herzog da bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü. Güvenlik kurumlarımız yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyorlar, temas halindeler ve şunu söylemek isterim; bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz, ülkemiz içinde tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz, terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar da verilmiştir.'

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...

14 YIL SONRA NORMALLEŞME ADIMLARI
Türkiye-İsrail arasında 14 yıl sonra yeni dönemin adımları atılmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Mart ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Bu ziyaret yeni dönemin en somut göstergesi olmuştu çünkü iki ülke arasında liderler seviyesinde en son ziyaret, 2008 yılında, dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert tarafından gerçekleştirilmişti.

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...

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Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...
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