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Süleyman Soylu: Yangın çıkışıyla ilgili elimizde bir isim var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris yangınının çıkışıyla ilgili bir tespit yaptıklarını ve ellerinde bir isim olduğunu söyledi.

Süleyman Soylu: Yangın çıkışıyla ilgili elimizde bir isim var
Ekleme: 23.06.2022 - 11:39 Güncelleme: 23.06.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu: Yangın çıkışıyla ilgili elimizde bir isim var
Marmaris'teki orman yangınına müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Elimizde bir tespit ve isim var'
Ellerinde bir tespit ve isim olduğunu belirten Soylu, yakın zamanda açıklama yapacaklarını belirtti.

Yangının çıkış bölgesini Bakan Kirişci ile birlikte bir kez daha tetkik ettiklerini söyleyen Soylu, 'Orman yangınının başlangıç noktasını bu sabah itibarı ile bir kez daha tetkik ettik. Bir koy. Bizim bir tespitimiz var. Emniyet istihbaratımızın ve jandarmanın çalışmaları oldu.

Süleyman Soylu: Yangın çıkışıyla ilgili elimizde bir isim var

Başından beri bu tespitimiz söz konusu. O yüzden temkinli davranıyoruz. Bu tespit çerçevesinde bir açıklamayı yakın zamanda yapacağız.

Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Bir kişimiz var yani. Arkadaşlarımızın çalışmalarını bitirmesini bekliyoruz.' dedi.
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