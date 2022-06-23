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Suikast hücresine şafak baskını! Hedefte İsrail vatandaşları vardı!

İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.

Suikast hücresine şafak baskını! Hedefte İsrail vatandaşları vardı!
Ekleme: 23.06.2022 - 10:11 Güncelleme: 23.06.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Suikast hücresine şafak baskını! Hedefte İsrail vatandaşları vardı!
İSRAİL'DEN UYARI GELMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına 'Derhal ülkeden ayrılın' diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

Suikast hücresine şafak baskını! Hedefte İsrail vatandaşları vardı!

4 SAATLİK ÇALIŞMA

İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Polis Beylikdüzü'nde bir adreste de incelemelerde bulundu. Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü.

Suikast hücresine şafak baskını! Hedefte İsrail vatandaşları vardı!

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Suikast hücresine şafak baskını! Hedefte İsrail vatandaşları vardı!
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