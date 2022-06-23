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Seri üretime geçiyor! Şimdi Yunan düşünsün!

Türkiye savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken her gün yerli ve milli teknolojilere bir yenisi ekleniyor. Türkiye, yerli elektrikli motordan pile kadar yerli üretime geçip savunma sanayinde dışa bağımlılığı bitiriyor.

Ekleme: 23.06.2022 - 11:58 Güncelleme: 23.06.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Seri üretime geçiyor! Şimdi Yunan düşünsün!MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, TBMM KİT Komisyonu'nda kurumunun hesapları görüşülürken yüz akı projelerini anlattı. Yerli elektrikli motordan, yerli pil sistemine, deniz topundan, fırtına obüsü ve diğer projelere kadar merak edilen detayları Yasin Akdere anlattı.

Seri üretime geçiyor! Şimdi Yunan düşünsün!

İşte o projeler:

YERLİ ELEKTRİKLİ MOTOR: 25 tona kadar bir aracı hareket ettirebilecek elektrikli motoru ürettik. Hedefimiz önümüzdeki ay içerisinde başlatacağımız elektrikli fırtına obüsümüzün testleriyle 25 ton üstü platformlarda da elektrikli motoru kendi içimizde üretebilmek olacak. 2022 yılında tamamlanacak. 50 adet sipariş aldık. Kendi kulemizi, 25 milimetre topumuzu da üreterek aracımızı bu şekilde askerimize veriyor olacağız.

YERLİ PİL SİSTEMİ: ASPİLSAN da en kısa zamanda Kayseri'deki tesisinde pil paketleriyle ilgili üretimini hayata geçirerek tamamen bağımsızlığımızı da sağlamış olacak.

Seri üretime geçiyor! Şimdi Yunan düşünsün!

DENİZ TOPU ÜRETİMİ BAŞLIYOR: 76 Milimetre Deniz Topu Projemizin bütün testlerini başarıyla tamamladık, dakikada 80 atış gerçekleştirdi. Kısa süre içinde seri üretime başlayacağız.

FIRTINA OBÜSÜNDE MENZİL 56 KİLOMETRE: Askerimizin en çok kullandığı fırtına obüslerimizde 40 kilometre olan menzili yıl sonunda 56 kilometreye çıkacak. Kısa zamanda ise 72 kilometreye çıkartacağız.

TERBOBARİK PAKLAYICIDA SERİ ÜRETİM: Toz termobarik (ısıya dayalı) üretim projemiz VOLKAN'da da sona geldik. Şu anda 50 kilo günlük patlayıcı üretim kapasitesini yakalayabilecek çalışmanın son noktasındayız. Eylül ayı itibarıyla da seri üretime geçmeyi planlıyoruz.

Seri üretime geçiyor! Şimdi Yunan düşünsün!

C-4'Ü KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ: C-4 üretimini de kendi içimizde Makine ve Kimya Endüstrisi olarak yerli kabiliyetlerle üretmeye başlayacağız.

KIZILÖTESİ GÜDÜMLÜ FÜZELERE GEÇİT YOK: Kızılötesi güdümlü füzelere karşı hava platformunu koruyan spektral ısı fişeğinin geliştirilmesinde son noktaya geldik. Hava Kuvvetlerimizle test çalışmalarımız devam etmektedir. Dünyada fişeğe büyük bir talep var ama biz dost ve müttefik ülkelere çağrı yaptık. 3 ülkeyle fişek hattı kurulumu sözleşmesini imzaladık, 6 ülke ile görüşmeler sürüyor.

Seri üretime geçiyor! Şimdi Yunan düşünsün!

ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜĞÜ OLACAK: 7 bin tonluk bir serbest dövme presini şu anda hayata geçiriyoruz. Ortadoğu bölgesindeki tek 7 bin tonluk serbest döküm presini kendi bünyemizde barındırıyor olacağız.
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